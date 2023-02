Allan Raidma: hool ja hoobil pole enam vahet

Suurtükiväepataljoni eelmisel ülemal tuli idee ristida Eestisse saabunud K9 Kõued suurtükiväelaste kaitsepühaku eeskujul naisenimedega. Uus tunnustamise viis on võimalus kirjutada oma nimi ajalukku järgmiseks kolme­kümneks aastaks, sest täpselt nii pikk on relvade eluiga. Seni on nime saanud neli liikursuurtükki. Aasta lõpus saabub Eestisse veel kuus Kõue.