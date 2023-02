Hinnatõus koolitoidu taset veel ei ohusta

9. veebruaril Tartu Postimehes ilmunud loos kirjeldati, kuidas Elva vallas on oht, et lapsevanemad peavad uuest õppe­aastast hakkama koolilõuna saamiseks omaosalusega panustama. See on siiski vaid üks võimalik stsenaarium, kui vald hinnatõusu katmiseks ise raha ei leia.