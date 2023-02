Transpordiamet: libedal teel võib püsikiirusehoidja muutuda ohtlikuks

Ilmaprognoosi kohaselt on täna päeval pilves ilm. Ennelõunal sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma, kohati tuiskab. Õhu- ja teetemperatuur kõigub päeval nulli ümbruses. Tuul on rannikul puhanguti kuni 18 m/s. Teekatted suurematel riigiteedel Läänemaal on soolamärjad, mujal lumised.