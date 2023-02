Eeloleva nädala esimene pool tuleb sajuta

Järgmise nädala esimene pool toob vahelduva eduga päikest ja paiguti ka tugevat tuult, õhutemperatuurid kõiguvad puhuti krõbedate miinuskraadide ja mõnede soojakraadide vahet, märkimisväärset vihma-, lörtsi- ega lumesadu oodata ei ole.

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Kohati võib olla udu. Puhub edela- ja läänetuul, saartel hommikul ka loodetuul 5-11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on muutliku pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub läände- ja loodesse 5-12, puhanguti 15, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 2-6 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Pärast keskööd tuul järk-järgult nõrgeneb. Õhutemperatuur jääb on -3 ja +2 kraadi vahele. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub loodetuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Õhtupoolikul läheb mõnevõrra külmemaks.