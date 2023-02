Rahvaaeda külastas haruldane jäälind

Margus Kütt sattus Rakvere Rahvaaias peale haruldasele külalisele jäälinnule ja tal õnnestus värvikirev lind ka fotodele jäädvustada. Hobiornitoloog Peep Veedla rääkis, et jäälinnud ei ole inimpelglikud, aga kuna neid on vähe ja nad on hästi vilkad, on neid raske märgata. Rahvaaeda soovitas aga linnuhuviline igal juhul jalutama minna – isegi kui jäälindu seal pole, on lootus kohata teisi liike ja tervislik on jalutamine nii või teisiti.