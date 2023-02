Vabatahtlikud seltsilised käisid suvepealinnas inspiratsioonipäeval

Pärnusse tuli kokku 130 sotsiaalvaldkonda panustavat vabatahtliku üle terve Eesti. Positiivselt laetud päeva juhtis Urmas Vaino, kes on ise vabatahtlik konfliktivahendaja. "Kui lähen tema juurde tagasi, siis näen, et asjad on arenenud edasi," ütles Vaino vabatahtlikele, kes mingil hetkel tajuvad, et läheb raskeks.