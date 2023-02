Riho Rannikmaa: Kaido Höövelsoni tegevus peale Jaapanist tulekut on põlastusväärne

"Mina saatsin sind Jaapanisse. Mina saatsin sind spordiinternaati. Jaapanis, mis sa tegid, müts maha selle eest. Aga see, mis sa peale seda oled teinud, on põlastusväärne," ütles spordiklubi Sakura treener Riho Rannikmaa Eesti Sumoliidu presidendile Kaido Höövelsonile. "Kas see on normaalne, et te viskate juhatusest Rahvusvahelise Sumoliidu juhatuse liikme ja Euroopa Sumoliidu peasekretäri sumoliidust välja?" küsis Rannikmaa. Höövelson vastas talle lühidalt: "Igal asjal on oma aeg."