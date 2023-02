Repliik: väga hea jonnakas kanepiõlu

Kuna ma tol ajal olin tegev õlletööstuses ja natuke puudutas mind ka turundus, mõtlesin, kas oleks müügiedu jookidel nimedega Väga Hea Õlu ja Väga Halb Õlu. Umbes sama lollakad nimed nagu Kanepiõlu. Et selguks, kui paljud tarbijad saaksid aru mustast huumorist ja kui paljudele õnnestuks maha müüa väide “väga hea”. Aga see idee jäi järgmiseks korraks.

Nüüd jooksevad telerist valimisklipid ja üks erakond taob meile pidevalt pähe, kui halb on teine erakond. Ja siis räägib veel, et nad ise on jonnakad. Niipalju kui mina eesti keele kohta tean, siis “jonnimine” on ikka halvamaiguline sõna. Lapsed jonnivad, kui tahavad midagi välja pressida.