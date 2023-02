Juhtkiri: kevad tuleb

Loodus on kevademärke täis. Inimene alles kahlab lumes ja muretseb küttearvete pärast, aga metsa vahel võib kohata unist konna ning linnudki ei varja, et pikk ja pime talveperiood hakkab läbi saama. Veebruari teine pool ongi kõige pakitsevam kevadeootuse aeg. Kuigi veebruar on iseenesest aasta kõige külmem kuu ja võib karta, et lumigi veel niipea ei taandu, on kõikidel külmast ja pimedast juba kurgumulguni.