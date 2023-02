Kommentaar: küberkelmid ei ohusta vaid eraisikuid – ettevõtted, olge tähelepanelikud!

Küberrünnakud ja petturite suunatud tegevus näitavad aina tõusutrendi. Kui valdavas osas on pettusjuhtumid seotud eraisikutega, siis näeme tõustrendi ka ettevõtete suhtes sepitsetud pettustes. Kes on saanud arve muudetud rekvisiitidega, kellele on saadetud suvalise sisuga arve või on petturid hoopis esinenud tegevjuhina või on murtud sisse IT-süsteemidesse – see kõik on igapäevane reaalsus. Petuskeeme, mida kasutatakse, on mitu ja nende rakendamine Eestis on erineva intensiivsusega. On neli peamist skeemi, millega ettevõtted võivad vastamisi seista ja halvimal juhul kaotada väga suure summa raha.