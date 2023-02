Estonian Cell pälvis suure tunnustuse jätkusuutlikkuse vallas

Ecovadis on maailma suurim ja usaldusväärseim ettevõtete jätkusuutlikkuse hindamise platvorm, mida kasutavad ka paljud puitmassi- ja paberitootmise valdkonna suurimad tootjad üle kogu maailma. Platvormi eesmärk on anda liitunud ettevõtete jätkusuutlikkuse programmidele erapooletu hinnang ning võimaldada seda hinnangut jagada ka enda klientide ja koostööpartneritega. "Rahvusvahelistel klientidel oli meie suhtes ootus üleval, et saaksime Ecovadiselt hinnangu. See oli ka üks põhjuseid, miks asusime nende väga põhjalikku ja detailset küsimustikku täitma," ütles Estonian Celli juhatuse liige Rain Pärn.