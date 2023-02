Selle talve erakordsed kahjud: 500-eurone jääpurikas ja 13 000-eurone lumehang

Kui tavaliselt on sulailmadega seotud talvekahjude tippaeg märtsis, siis sel aastal on ERGO kindlustus juba ainuüksi esimese pooleteise kuuga registreerinud üle 30 kahjujuhtumi kogukahjuga üle 100 000 euro, mille süüdlaseks on tihti olnud hooletu jää- või lumekoristus.