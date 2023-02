Tamo Vahemets: mida hõredam on raudteeliiklus, seda tõenäolisem on seal õnnetusse sattuda

Tamo Vahemets, lugejale teie nimi võibolla ei ole nii tuttav, tutvustage end alustuseks.

Igapäevaselt töötan AS-is Eesti Energia turvalisuse ja tervisedenduse osakonnajuhatajana. Igapäevased tegevused on töötajate heaolu ja turvalise keskkonna loomisega seotud. Teise tegevusena, mis on mind 2004. aastast saatnud, on avaliku raudteeohutuse teema.