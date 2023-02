Juhtkiri: ettevõtlus maapiirkondadesse!

Väiketootmine on üks võimalik imerohi ääremaastumise vastu. Ja mida rohkem väikeettevõtteid on, seda rohkem on riskid jagatud. Aga Eesti väiketootjad saavad edukad olla vaid siis, kui Eesti tarbija neid eelistab. Selge, et kaupa paneb soetama hinna ja kvaliteedi suhe, aga kui kaup on kvaliteetne ja mõistliku hinnaga, siis tasuks igal juhul osta eestimaist.