Repliik: koos on parem!

Inimloom ei ole siia maailma loodud selleks, et olla üksi. Kõik me suuremad saavutused sünnivad koostöös. Ei ole üksinda ehitatud ühtegi maja ega mõeldud välja toimivaid süsteeme. Isegi mõtted ei saa kosuda vaakumis. Filosoofid ehitavad neid üles dialoogi kaudu, asetades klotse eelmiste mõtlejate vaimuviljadele. Suured mõtted saavad liigutada mägesid alles siis, kui need on lastud vohama paljudes peades.