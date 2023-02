Ise elame, loome ja vastutame

Arenguhüppe põhivoorule eelnes ettevalmistav periood “Mõttetalgud”, kus kõik soovijad said arengukava koostamise protsessis kaasa lüüa. Meeskond oli üsna suur ja mitmekesine. Iga osaline sai tegeleda just selle projekti osaga, mis teda kõnetas. Meie kogukonnas on palju erinevate teadmiste ja oskustega inimesi ning neid rakendades saime kokku ühe hea ja sisuka ning ambitsioonika arengukava, mis on meie tegevuste aluseks edaspidi. Suur tänu kõikidele, kes olid nõus jagama oma kogemusi, mõtteid ja oskusi!