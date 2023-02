Maksa võlg ära või panen su maja põlema

Eelmisel reedel Rakvere kohtumajas antud tunnistuste põhjal koorus välja lugu, mis on kaugel kellegi aprillinaljast. Nimelt laekusid 2021. aasta 1. aprilli hilistel õhtutundidel Rakveres elava pereisa telefoni sõnumid, kus süüdistatav Janar Lillepuu lubas tulla võlga sisse nõudma. Ja mitte ainult sisse nõudma, vaid ta lubas majal aknad sisse lüüa, maja põlema panna ja pereisa auto taha lohisema panna. Kui pereisa otsustas sõnumitele enam mitte tähelepanu pöörata ja heitis magama, siis pereema seda ei suutnud. Naine pani mängima teleri, kuid peagi vaigistas selle, et kuulatada tänaval mööduvaid autosid, et aru saada, kas mõni neist tõepoolest nende värava taga seisma jääb. Pereema kartusel oli alust, sest kella poole kahe paiku prõmmis keegi juba ukse taga.