Šotimaalt toodud kiirabiauto saab uue elu Ukrainas

Ukrainlastele on appi sõitnud vabatahtlikke nii Euroopast kui ka Ameerika ühendriikidest. 2. veebruaril sai üks nendest, ameeriklane Pete Reed, surma, kui rünnati kiirabiautot, millega ta aitas Bahmuti linnast evakueerida haavatut. Mobiiltelefoniga jäädvustas juhuslikult rünnaku teises kiirabiautos olnud eestlane Erko Laidinen.

Nädalapäevad hiljem ehk 9. veebruaril postitasid Virumaa mehed Raivo Olev, Martin Tanning ja Erko Laidinen Facebooki üleskutse, et koguda annetusi uue kiirabiauto ostuks. "Algatuse eesmärk on ehitada organisatsiooni Frontline Medics vabatahtlikele uus kiirabiauto, mis mahutaks korraga kahte kanderaami, et kiirendada rinde lähedalt stabiliseerimispunktidest haavatute transporti haiglasse," kirjutasid nad.