Bahmutis rindemeedikuna töötanud eestlane: "Surm on lähedalt tihti mööda läinud"

35-aastane Erko Laidinen on Tapal sündinud mees, hariduselt Rakvere kutsekeskkooli lõpetanud autolukksepp. Pealtnäha ei reeda miski, et ta on alates eelmise aasta märtsist töötanud Ukrainas autojuhi ja rindemeedikuna. Kuid just nõnda see on.