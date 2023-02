Kergejõustikuklubi ViKe noored jätkasid medalikursil

Esimest aastat U18 vanuseklassis võistlev 15-aastane Tristan Konso (Rakvere spordikool), kes valiti ka mulluse hooaja Lääne-Virumaa parimaks nooreks sportlaseks noormeeste hulgas, on sellel talvehooajal 60 m tõkkejooksu stardis olnud seitsmel korral ja iga kord on lõpuaeg olnud maakonna noorterekordiga samaväärne või sellest kiirem. Eesti noorte meistrivõistluste finaalis joostud uus rekord 8,06 andis kuldmedali ja tõstis noormehe Eesti kõigi aegade edetabelis viiendaks. Hans-Christian Hausenbergi nimel olev Eesti rekord jäi 17 sajandiksekundi kaugusele, aga seda on võimalik üritada ületada terve järgmise aasta sisehooaja jooksul. Konso 200 m jooksu lõpuaeg 22,94 on samuti isiklik rekord ja oli väärt hõbemedalit. Lisaks tuli talle viies koht kaugushüppes (6.20).