Juhtkiri: aitäh abistajatele!

Ukraina sõda on esile toonud paljude inimeste tegeliku olemuse – siis, kui käes on tõeliselt suur häda, asuvad nad ennastunustavalt tegutsema ega väsi ka siis, kui sõja algusest on kohe-kohe möödumas aasta. Sellisest küljest on ennast näidanud Kadrina mehed Martin Tanning ja Raivo Olev, kes oma isetute tegude eest pälvisid ka maakonna aasta teo konkursil tunnustuse, samuti Erko Laidinen, kes tegutseb Ukrainas vabatahtliku rindemeedikuna ning aitas eelmainituil raha koguda.