Eksportival tööstusel on käes rasked ajad

Esmapilgul paistab ekspordiga olevat lugu veel justkui rahuldav. Nimelt jäi mullu detsembris kaupade eksport samale tasemele, kui see oli 2021. aasta jõulukuus. Selle taustal tuleb aga arvesse võtta, et ekspordihinnad on inflatsioonilises keskkonnas kiirelt kallinenud. Eurodes mõõdetud nullkasv väljendab seega kurba tõsiasja, et tegelikkuses eksporditi kaupu varasemast palju vähem. Detsembris näitas ekspordihind aastases võrdluses enam kui 19 protsenti kasvu, mis lihtsustatult tähendab seda, et koguse poolest kahanes eksport pea viiendiku võrra.