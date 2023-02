Lääne-Petserimaa kuueteistkümnendaks maakonnaks

Setomaa vald on moodustatud 2017. aasta haldusreformi käigus Põlva maakonna Värska ja Mikitamäe valla ning Võru maakonna Meremäe valla ja Misso valla Luhamaa nulga ühendamise teel (viimane on lahustükk ehk eksklaav). Uue valla maakondliku kuuluvuse üle vaieldi tükk aega, kuni rahvaküsitlusel võitis Võrumaa. Kaarti vaadates tundub see targa otsusena, sest muidu oleks Põlvamaa õige naljaka sipi­sopilise kujuga.