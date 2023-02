1991 ⟩ Järelkaja: kas sajarublaste vahetamisel tehti Rakveres suli?

“Seoses hoiupanga ebaseadusliku avamisega 22. jaanuari õhtul ütles miilitsaülem, et nemad on materjalid edasi andnud hoiukassade peavalitsusele. Selles asjas tehakse ametkondlik juurdlus,” kirjutas Viru Sõna. Paraku vaid nende ridadega teade piirduski.

Eelmises Viru Sõna rubriigis meenutasime, et 1991. aasta 22. jaanuari õhtul anti televisiooni uudistesaates teada, et samal keskööl kaotavad nõukogude 100- ja 50-rublased kehtivuse ja et need tuleb järgmistel päevadel välja vahetada.