Rakvere linna Kroonimärgi pälvivad Gunnar Tõnning ja Aivar Lõhe

Rakvere linna teenetemärki antakse välja alates 1996. aastast. "Nii nagu paljud teisedki omavalitsused, soovib Rakvere linn tunnustada neid, kes on pikaajaliselt ja südamega oma valdkonda panustanud, ning selleks on linna kõrgeim tunnustus, Kroonimärk," lausus linnapea Triin Varek.

Gunnar Tõnning pälvib tunnustuse pikaajalise tulemusliku töö eest Lääne-Virumaa ja Rakvere spordielu arendamisel. Ta ise on tulnud kümnel korral ujumises Eesti meistriks ning püstitanud 23 Eesti rekordit. Oma kogemusi on ta edukalt rakendanud Lääne-Virumaa ja Rakvere spordielu arendamisel. Alates 2004. aastast on Gunnar Tõnning Rakvere spordikooli ujumistreener ning ta on juba paarkümmend aastat tegelnud Rakvere kooliõpilastele ujumise algõpetuse andmisega MTÜ-s Wiru Swim. Tema õpilased, kellest rahvusvaheliselt tuntuimad on triatlonist Kaidi Kivioja ja ujuja Ralf Tribuntsov, on saavutanud arvukalt medalikohti Eesti meistrivõistlustel ning rahvusvahelistel võistlustel.