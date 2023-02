Lisaks jäälinnule paelusid lehelugeja tähelepanu tiikidel askeldavad piilpardid. Võimalik, et tegemist on esimeste kohale jõudnud rändlindudega.

Piilpart on väikseim Eesti ujupart, ta kaalub kõigest 200–450 grammi. Vikipeedia andmetel on Eestis piilpardi arvukus viimastel aastakümnetel vähenenud. Piilpardi pesitsusaegset arvukust hinnatakse 2000–3000 paarile, talvist arvukust 10–100 isendile. Talvitumas käivad need linnud eelkõige Vahemere kallastel.