Häirekeskuse number 112 on IT-rikke tõttu häiritud!

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) tegeleb IT-teenuste taastamisega. Muu hulgas on häirekeskuse number 112 häiritud.

112-l palutakse helistada vaid siis, kui on kriitiline olukord, teie elu, tervis või vara on vahetus ohus. Häirekeskus võtab vastu kiireid kutseid. Kui vaja on hädaabi, siis püsige liinil, kuni kõnele vastatakse.