Näitleja Märten Matsu sai endale prillid

"Tõepoolest, need on minu elu kõige esimesed prillid. Ka läätsesid pole varem olnud," tunnistas Matsu, kes on alati näinud ülihästi. "Ma olen terve elu nii endale kui teistele kinnitanud, et ma näen nagu loom. Aga mingil hetkel panin tähele, et silmad hakkavad kuidagi kiiresti väsima. Mingid asjad olid selgemad, kui natukene kissitasin," rääkis näitleja. Esialgu ei tahtnud ta nägemise kehvemaks muutumist endale tunnistada, siiski pani kirja aja optometristi juurde. Uuringutele läks ta mõttega, et silmad on lihtsalt kuivad ja ilmselt kirjutatakse välja mingid silmatilgad. Lõpptulemus näitas siiski, et vaja on prille.