Majaomaniku ja linnu konflikti tasub varakult ennetada

Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd märkis, et kuigi pesitsevate lindude tegutsemisi on eriti koos lastega huvitav jälgida, saab Keskkonnaamet siiski igal aastal teateid näiteks kajakatest, kes ründavad oma poegade kaitseks inimesi. "Mai või juuni võivad hetkel tunduda olevat kaugel, aga hiliskevadiste ja varasuviste probleemide ennetamiseks on praegu täpselt õige aeg ning linnud jõuavad valida sobilikuma pesituskoha. Juba alanud pesituse korral, kui linnuema haub mune või pesas on pojad, tuleb oodata poegade pesast lahkumiseni," rääkis Tammekänd.