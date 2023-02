Kadrina valla Noortevolikogu ootab uusi kandidaate

Kadrina valla Noortevolikogu on valla volikogu juurde kuuluv noorteosaluskogu, kuhu kandideerida saab noor, kelle vanus on päeval 14-26 aastat ja kelle elukoht on rahvastikuregistris Kadrina vald või ta õpib Kadrina Keskkoolis. Kokku valitakse üheksa volikogu liiget.