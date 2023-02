Tapa valla spordikeskuse direktoriks saab laskesuusataja

"Kõik need viis inimest, kes me välja kutsusime, olid ju väga head kandidaadid ja igaüks neist kõlbaks meile spordikeskuse direktoriks," ütles Tapa vallavolikogu esimees Alari Kirt.

Kristjan Nurmsalu käis vestlusvoorus kandidaatidest kõige viimasena ehk neljapäeva pärastlõunal. "Peale vestluse lõppu me komisjonis vestlesime omavahel ja leppisime kokku, et reedel hommikul kella kümneks anname vastused. Vaekauss kaldus ikka meie oma inimese peale. Selgus, et komisjoni liikmetest kõik pooldavad Nurmsalu," lisas Kirt.