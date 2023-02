Lääne-Viru korvpalliderbis tulid võidupunktid Tamsalu meestele

Esimene veerandaeg näitas turniiritabelis kõrvuti olevate meeskondade võrdset taset- peale kümneminutilist mängu seisid tablool viiginumbrid 25:25. Poolajaks haaras kodumeeskond eduseisu 50:43, kolmanda veerandi lõpuks said kadrinlased punkti võrra lähemale, 69:63, kuid viimasel kümnel minutil olid Tamsalu mehed selgelt paremad, tasuks võit 93:77.

Tamsalu peatreener Rait Käbini sõnul oli tegu tõelise lääneviru derby-ga, kus kaalul oli võimalus põhiturniiri võidu eest edasi heidelda. "Eesmärk oli mäng kiireks ajada, et vastaste liidritel oleks koguaeg press peal, tõime kõik oma jõud ikkagi mängu. 40 minutit meiega joosta on kõigil raske," rääkis Käbin ning lisas, et võit jättis hea võimaluse veel turniiritabelis esikoht haarata.