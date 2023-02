Haljala ja Kuusalu vald pöördusid ühiselt õiguskantsleri poole

Haljala vallavanema Anti Puusepa sõnul on mõlemal vallal põhjendatud ootus, et omavalitsuse territooriumiga seotud maksusoodustuste rakendaja hüvitab soodustuste rakendamisega kaasnevad otsese kahjud. "Haljala valla tulubaas oleks kahe protsendi võrra suurem, kui laekumata jäävat maamaksu omavalitsustele kompenseeritaks. Lahemaa rahvuspargi puhul räägime ühest Eesti turismisihtkoha tõmbenumbrist, mistõttu on kahetsusväärne, et riik ei ole valmis oma otsustest tulenevalt negatiivset mõju valdadele kompenseerima," rääkis Anti Puusepp ja lisas, et loodetavasti annab õiguskantsler selles küsimuses omavalitsusi toetava hinnangu.