"Tee mu ussirekord üle" – kuidas mobiiltelefonid meid muutsid

1990-ndatel oli mobiiltelefon täielik staatuse märk, mida ei saanud endale lubada ka paljud ärimehed. Või kui saidki, siis oldi nende pärast ikka veidi hirmul. Avalikus kohas telefoni naljalt välja ei võetud, see ju näitas seda, et sa oled rikas. Selge see, et 1990-ndatel kardeti pätte rohkem, telefonidega uhkeldamise ajastu oli alles ees.