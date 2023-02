Triin Vareku aastapäevatervitus: "Tulemus sünnib koostöös"

Aasta 2022 muutis maailma. Eesti vabariigi saja neljas sünnipäevahommik tõi kohutava teate Ukrainas alanud sõjast ja sõda on meid kõiki puudutanud. Me teame, et ukrainlaste võitlus vabaduse eest on ka võitlus meie vabaduse eest. Sõda kestab ikka veel, aga Ukraina rahvas on juba kogu maailmale tõestanud, et nende vaprus ei väsi. Iga väiksemgi toetus neile on oluline. Kõik, kes on oma abiga panustanud – südamlik tänu teile! Rakvere linn, Virumaa, Eesti on saanud uueks koduks paljudele sõjapõgenikele ja see abi, mis nad on siin saanud, ei ole vähem tähtis kui Ukrainasse saadetud abi. Ka meie ei tohi väsida! Toetus peab jätkuma ning jätkubki. Elame lootuses ja ootuses – võit Ukrainale! Väge täis rahvale!