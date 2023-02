TalTechi Virumaa kolledžis saab koolivaheajal põnevaid katseid teha

Virumaa kolledži tänavune teaduslaager on suunatud kolmele sihtgrupile: 1.-3. klass, 4.-6. klass ning gümnaasiumide ja kutsekoolide õpilased. Põhikoolilapsed saavad teada, kuidas pilte ja puuvilju laulma panna, soolaautot meisterdada, noore inseneri nutirajal ringi vuhiseda jpm. Külastatakse ka Ahhaa keskust.

Gümnaasiumi- ja kutsekoolide õpilased keskenduvad keemiaklubis toidukeemiale. Tegevuste käigus tutvutakse rasvade, valkude ja sahhariididega; saadakse teada, mis on tiitrimine ning rakendatakse seda C-vitamiini määramisel.

Virumaa kolledži teadus- ja tehnikakooli juht Küllike Kullerkupp ütles, et üle mitme aasta oodatakse taas rõõmuga kooliõpilasi vaheaja teaduslaagrisse Virumaa kolledžisse. "Kohapeal on võimalused suuremad kui koju saadetud teaduskastiga ning seetõttu tehakse sel korral natuke keerukamaid, aga ka põnevamaid ning nutikamaid ülesandeid ja katseid kui möödunud aastatel. Huvi teaduslaagrite vastu on jätkuvalt suur: 1.-3. klassi rühm täitus 5 minutiga," nimetas ta.