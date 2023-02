1. jalaväebrigaadi ajateenijad harjutavad kaks päeva Tapa linnas

"Harjutame võitlust hoonestatud alal. See on meil väljaõppe osa. Me liigume Tapa sõjaväelinnakust välja, kasutame kergliiklusteid. Raudteest läheme üle. Seal on Valve tänaval vana tootmishoone, kuhu me suure tõenäosusega ka läheme," selgitas nooremleitnant Sander Poak.