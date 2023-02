Palju õnne, Indrek Saar!

Mereröövlisaaga kohta kirjutas Virumaa teataja nõnda: "Jääb üle vaid imestada, kuis on Inderk Saar suutnud kümme Rakvere-aastat oma koomiku- ja karakternäitleja talenti niiviisi vaka all hoida, et nüüd, direktoriametist vabanenult, tema rollidega kursis olijagi pahviks lüüa. Ja panna kahjatsema, et rakverlastel jäi Saare see külg nägemata. Aga ehk ükskord jõuab aega ..."