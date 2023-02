PPA Ida prefektuuri prefekt Tarvo Kruup ütles, et rivistusega avaldatakse austust kõigile, kes Eesti vabariigi sünni ja püsimise eest on hoolt kandnud. "See on austusavaldus ka teile, head kolleegid, et olete Eestit ja Eesti inimesi hoidnud. Tänan nende heategude eest, mida te päevast päeva teete," kõneles Kruup.