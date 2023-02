RV avaldas kolmandalt stuudioalbumilt singli

RV ehk Rainer Villak ütles, et kolmandale albumile tuleb vähemalt kümme lugu ja see ilmub selle aasta keskel. Muusikastiili kommenteerides ütles ta, et talle oli drill uus ja huvitav. "Tegemist on tempokama astumisega Suurbritannia muusikastiiliga, mis tuli omakorda crime-stiilist. Praegu on see UK-s väga populaarne ja vahepeal taheti see isegi ära keelata, sest muusikat tegid kriminaalid."

Villaku sõnul andsid kurjategijad üksteisele muusika vahendusel teada, keda maha hakatakse laskma. "Drill ja crime oli vaesterajooni muusika, mis tänaseks on tõusnud UK-s väga populaarseks. Minu jaoks tundus see uus ja huvitav ning keegi parasjagu seda Eestis ei tee. Inimesed arvasid, et crime võiks olla minu teema. Proovisin paar drill'i ja nii ta tuli."

Villak avaldas arvamust, et klassikalise räpi või träpiga võrreldes on crime'i ja drill'i biidid kõla poolest väga erinevad. "Sellist muusikat on teistmoodi teha. Taustad on kordades keerulisemad ja igaüks seda tegema ei sobi." Sarnaseid muusikalisi katsetusi on varem teinud ka Villemdrillem, kuid seni on see stiil meie muusikamaastikul pigem uus ja avastamata.