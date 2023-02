Brigaadiveebel Renzo Rajaste: kaitseväe fookus on läinud lahinguvalmiduse peale

Veebel Renzo Rajaste toob esile, et kaitseväelaste tegemised ja toimetamised on Ukraina sõja tõttu nähtavamad ning ühiskonnas tajutakse paremini, mida nad teevad ja miks. Rajaste sõnul on ajateenistuse läbimiseks soovi avaldanud rekordiline hulk kutsealuseid. Rõõmustada võib ka tegevväelaseks jääjate rohkuse pärast, kuid samas valmistab muret eelmise majandussurutise tagajärg – kaitseväes on tohutu puudus kaptenitest ja majoritest.