Tamsalu Los Toros/TalTech ja TERE Kadrina Karud kindlustasid endale koduväljakueelise

Nädalavahetusel mängitud vooruga Eesti korvpalli meistrivõistluste esiliigas sai selgeks, et turniiritabeli kolm esimest meeskonda Tartu Ülikool / Estiko (16 võitu), Tamsalu (15) ja Kadrina (14), kusjuures TERE Kadrina Karudel on üks mäng vähem peetud, on kindlustanud selle, et jälitavad meeskonnad neid enam ei püüa. Kuigi põhiturniiri lõpuni on meeskondadel veel viis-kuus mängu, ei muuda need enam olukorda. Muutuda saab veel esikolmiku asetus, kuid veerandfinaalideks on koduväljakuõigus tagatud.