Lasila kooli sulgemise mõte tuli kui välk selgest taevast

Mullu sügisel läksid Lasila kooli õpilaste vanemad kohtumiselt vallajuhtidega ära neile antud lubadusega, et kooli täies mahus kindlasti ei suleta. Homsel Rakvere vallavolikogu istungil on aga arutlusel haridusasutuste ümberkorraldamine, mis sisuliselt tähendab Lasila ja ka Veltsi kooli sulgemise algatamist. Aga kas oma roll selles loos on Näpi koolil?