Öösel võib hakata tuiskama

Liiklejad peaksid arvestama, et talvised teeolud on muutlikud ning teekonda planeerides tuleb varuda rohkem aega, vajadusel vähendada sõidukiirust, vältida ohtlikke manöövreid ja hoida pikivahet. Kindlasti ei ole lubatud maksimaalne kiirus sobilik liiklemiseks tuisu, lumevaalude ja libedaga.

Öösel sajab lund ja tuiskab, saartel sajab ka lörtsi, päeval on lumehooge kohati. Öösel on ida- ja kirdetuul tugev, päevaks nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-9°C, päeval -2..-8°C.