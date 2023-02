Juhtivprokurör Gardi Anderson: "Loomakaitseseltsid ei oma õigust siseneda eraterritooriumile ja võõrast looma ära võtta"

Loomakaitsjad ei häbene avalikult tunnistada, et nad on valmis seadust rikkuma, kui nende arvates on looma elu ohus. Looma päästmise nimel on nad valmis sisenema eraterritooriumile ja looma sealt ilma kellegi loata minema viima. Viru ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Gardi Anderson kinnitab, et selline käitumine on väärtegu, ja kui laekub vastav avaldus politseile, siis tuleb seda menetleda.