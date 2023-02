Rakvere Piimakombinaadis tehti viimasel ajal ettevalmistusi tallinna keefiri väljalaskmiseks. Nüüd on lood nii kaugel, et esimesed partiid üheprotsendilise rasvasisaldusega keefirit on kauplustesse jõudnud. Pudelid torkavas silma lillade kapslitega. Edaspidi toodetakse uut jooki paralleelselt vana, 3,2-protsendilise rasvasisaldusega keefiriga. Tallinna keefir on vanaga võrreldes odavam.