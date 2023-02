Ühtelugu juhiloata sõitnud sohver saadeti trellide taha

Helvis Mällile oli see kolmas kord, mil ta oli autorooli asunud juhtimisõiguseta. Viimati peeti mees kinni mullu 1. jaanuaril Rakveres. Puhumisreidi käigus ulatas mees politseinikule juhiloa, mis ei kuulunud temale. Kohus juhtis tähelepanu, et Mäll oli ulatanud juhiloa enne, kui politseinik seda küsis, ning seetõttu on tegu ettekavatsetud ja tahtlikult toime pandud.

Kohtunik Kristel Nirgi lausus otsust tutvustades, et tingimisi karistus ei tule kõne alla, sest arvestades Mälli eelnevat käitumist, võib ta toime panna uue samalaadse kuriteo. Prokurör Marge Voogma taotles kohtult Mällile karistuseks kümne kuu pikkust reaalset vangistust. Kohus leidis asjaolusid arvestades, et õiglane karistuse pikkus on üheksa kuud. "Prokurör on kohtuotsusega rahul ja asja edasi ei plaani kaevata," lausus Marge Voogma.