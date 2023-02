Kaitseminister jagas Tapal liitlastele medaleid

Kaitseminister rõhutas, et lahingugrupi sõdurite professionaalsus ja koostöö Eesti kaitseväega õppustel on olnud silmapaistev. "Eestis läbiviidud väljaõpe ja omandatud oskused tugevdavad kogu allianssi. Liitlaste kohalolek Eestis ja teistes Balti riikides on Läänemere piirkonna rahu säilitamise võti," sõnas ta.