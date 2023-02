Virumaa kirjandusauhind süttis heleda mõtte laastudest

Virumaa kirjandusauhinna žürii, vaaginud kuut teost ja tõdenud, et oli rikas ja mitmekülgne kirjandusaasta, jõudis otsusele, et auhinda väärib Maarja Unduski aja- ja kirjanduslooline teos “Ellen Niit. Heleda mõtte laast”, mis avab armastatud kirjaniku – autori ema – elukäiku ja loomingut nii teadlase kui ka lähedase inimese sooja, targa ja humoorika pilguga.

“Kirjandusajalooliselt on see väga võimas raamat,” ütles endine kauaaegne kirjandusõpetaja Riina Rohtung. Kirjandussõber Reet Tomband märkis, et raamat on retk läbi kahe suure kirjaniku Ellen Niidu ja Jaan Krossi loo. “Kõiki inimesi on kujutatud väga väärikalt, väga delikaatselt ja mõistvalt on kirjutatud suure kärgpere liikmetest. Raamatust õhkub ka head perekondlikku eneseirooniat,” rääkis ta.