Kiri: vabadus võetakse, seda ei anta

Mitte keegi ei too meile vabadust kandikul kätte, vabadus tuleb alati ise võtta. See teadmine on ajaloos end korduvalt tõestanud. Möödunud aastal Eesti riigi aastapäeval alustas Venemaa sõda suveräänse Ukraina riigi vastu. Sõjavari jääb pidupäeva kohale ka pärast selle sõja lõppu. Aga elu läheb edasi ka siis, kui maailm inimeste ümber on leekides. Mina arvan, et me peaksime jätkama presidendi vastuvõtu traditsiooni. Mulle meeldib vaadata ilusasti riides, elus edenenud, jõukaid ja õnnelikke inimesi. Kellele see ei meeldi, võib pidupäeva tähistada endale sobival moel.